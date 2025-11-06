Городовой / Город / СИМ под новые правила: в Кудрово раскрыли, что именно меняется и почему
СИМ под новые правила: в Кудрово раскрыли, что именно меняется и почему

Опубликовано: 6 ноября 2025 19:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Ленинградской области утвердили новый порядок на основании рекомендаций регионального правительства.

В Заневском городском поселении прокомментировали решение об ограничениях, вводимых для сервисов аренды электросамокатов в Кудрово.

В беседе с 78.ru начальник юридического отдела администрации Светлана Богданова сообщила, что актуальные вопросы, связанные с использованием индивидуальных средств передвижения на территории поселения, были урегулированы администрацией.

После вступления новых правил в силу, сотрудники администрации будут контролировать ситуацию и, если потребуется, могут быть введены дополнительные меры или скорректированы действующие нормы.

Светлана Богданова объяснила, что причины для принятия новых положений связаны с многочисленными обращениями местных органов и рекомендациями правительства Ленинградской области. Она подчеркнула:

«На наш взгляд, гарантией контроля является возложение на оператора обязанности по удалению средств индивидуальной мобильности с места, где его размещение запрещено, в течение трех часов.
В случае неисполнения данной обязанности администрация имеет право переместить средство СИМ на временное хранение, при этом финансирование перемещения и временного хранения возлагается на оператора»,

— сообщила она.

Пока ограничения ещё не начали действовать официально.

Ранее сообщалось, что представители компаний, сдающих электросамокаты в аренду, выразили удивление в связи с ограничением количества самокатов в Кудрово.

Автор:
Юлия Аликова
Город
