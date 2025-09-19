Городовой / Общество / Пенсии в России: Госдума предлагает пересчитать стаж и поощрить врачей и учителей
Пенсии в России: Госдума предлагает пересчитать стаж и поощрить врачей и учителей

Опубликовано: 19 сентября 2025 09:31
В Государственной Думе обсуждаются возможные корректировки в расчете пенсий, призванные учесть личный трудовой вклад граждан, особенно тех, кто имеет длительный стаж или работает в социальных профессиях.

В Госдуме хотят рассмотреть увеличение индивидуальных пенсионных коэффициентов для людей с длительным трудовым стажем.

Как пишет «Лента.ру», существующее законодательство позволяет увеличить пенсию на 40% при отсрочке выхода на пенсию на пять лет, и до двух раз — при отсрочке на десять лет.

Таким образом, можно увеличить ИПК для тех, у кого длительный стаж, независимо от того, продолжают ли они работать.

Социальные профессии

Ранее в Госдуме предлагали ввести надбавки за длительный стаж, коэффициенты для врачей и педагогов, а также вернуть доплаты за квалификацию.

Однако, отмечается, что для социальных профессий важнее повышение заработной платы, от которой будет зависеть и размер пенсии.

Автор:
Ксения Пронина
