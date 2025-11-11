К 2030‑му Ленобласть ждёт 2,3 млн туристов: как должны подготовиться отельеры и гиды

В администрации региона сегодня рассмотрели возможные способы значительного увеличения туристического потока.

Во время совещания в администрации Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко обсудил с коллегами предстоящие перемены в управлении туристической сферой и новые меры поддержки для этой отрасли.

По словам главы региона, к 2030 году Ленинградская область должна принять не менее 2,3 миллиона гостей, сообщает 78.ru.

Особое внимание на встрече уделялось вопросам внедрения новых правил и обеспечению эффективного контроля.

С начала этого года вступили в силу обновлённые положения федерального законодательства. Теперь любые гостиницы, базы отдыха, гостевые дома, пляжные территории, места для кемпинга и горнолыжные трассы обязаны быть внесены в единый государственный реестр.

Также обязательное подтверждение квалификации потребуется от экскурсоводов, переводчиков и инструкторов.

Комитет по культуре и туризму Ленинградской области займётся проведением регионального контроля, включая профилактику для повышения уровня сервиса, а также защиты интересов путешественников.

Александр Дрозденко подчеркнул:

«Основная задача — не наказывать, а предупреждать нарушения», — отметил губернатор.

Планируется, что сотрудники комитета будут разъяснять предпринимателям новые требования, консультировать их по возникающим вопросам и помогать осваивать изменившиеся правила работы.

Власти считают важным, чтобы представители туротрасли адаптировались к нововведениям без лишних сложностей.

Ранее сообщалось, что в этом году в Выборге прошёл третий по счёту гастрономический фестиваль «Крендель Фест», на который приехали 23 тысячи человек из разных городов.