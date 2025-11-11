К 2030‑му Ленобласть ждёт 2,3 млн туристов: как должны подготовиться отельеры и гиды

Во время совещания в администрации Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко обсудил с коллегами предстоящие перемены в управлении туристической сферой и новые меры поддержки для этой отрасли.
По словам главы региона, к 2030 году Ленинградская область должна принять не менее 2,3 миллиона гостей, сообщает 78.ru.
Особое внимание на встрече уделялось вопросам внедрения новых правил и обеспечению эффективного контроля.
С начала этого года вступили в силу обновлённые положения федерального законодательства. Теперь любые гостиницы, базы отдыха, гостевые дома, пляжные территории, места для кемпинга и горнолыжные трассы обязаны быть внесены в единый государственный реестр.
Также обязательное подтверждение квалификации потребуется от экскурсоводов, переводчиков и инструкторов.
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области займётся проведением регионального контроля, включая профилактику для повышения уровня сервиса, а также защиты интересов путешественников.
Александр Дрозденко подчеркнул:
«Основная задача — не наказывать, а предупреждать нарушения», — отметил губернатор.
Планируется, что сотрудники комитета будут разъяснять предпринимателям новые требования, консультировать их по возникающим вопросам и помогать осваивать изменившиеся правила работы.
Власти считают важным, чтобы представители туротрасли адаптировались к нововведениям без лишних сложностей.
Ранее сообщалось, что в этом году в Выборге прошёл третий по счёту гастрономический фестиваль «Крендель Фест», на который приехали 23 тысячи человек из разных городов.