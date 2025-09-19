Городовой / Город / От первого телеграфа до бомбы, разрушившей театр: что произошло 19 сентября в истории Петербурга
От первого телеграфа до бомбы, разрушившей театр: что произошло 19 сентября в истории Петербурга

Опубликовано: 19 сентября 2025 08:02
Мариинский театр, Детство Толстого и телеграф
Городовой ру

События, которые оставили след в истории города.

19 сентября — дата, отмеченная в истории Петербурга несколькими значимыми событиями, от рождения промышленного гиганта и первых шагов Льва Толстого в литературе до разрушительного удара войны по культурному наследию.

1826: Промышленный гигант

19 сентября 1826 года был открыт Александровский чугунолитейный завод, крупнейший в России того времени, названный в честь старшего брата Николая I.

Предприятие, основанное по указу императора, выпускало вагоны, паровозы, пароходы и паровые машины, а с 1922 года стало известно как «Пролетарский».

1852: Литературный дебют

Спустя почти три десятилетия, 19 сентября 1852 года, в журнале «Современник» появилось первое произведение Льва Николаевича Толстого — повесть «Детство».

Она была опубликована под названием «История моего детства» с подписью из двух букв — Л.Н.

1845: Связь

19 сентября 1858 года в Санкт-Петербурге заработал первый городской телеграф.

Как пишет канал "Санкт-Петербург", поначалу он соединял лишь дворцы и правительственные учреждения, но уже к 1861 году было отправлено 240 тысяч депеш.

1941: Театр под ударом

19 сентября 1941 года принесло городу и трагедию. В здание Кировского театра (ныне Мариинского) попала фашистская авиабомба.

“250-килограммовая фугасная бомба попала в его правое крыло”, — вспоминала певица Татьяна Холмовская.

Взрыв унес жизнь одного из старейших работников театра, Савелия Базарова, и серьезно ранил начальника пожарной охраны. Несмотря на разрушения, железный занавес защитил сцену, а большая люстра была демонтирована накануне.

Автор:
Ксения Пронина
Город
