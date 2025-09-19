От первого телеграфа до бомбы, разрушившей театр: что произошло 19 сентября в истории Петербурга

19 сентября — дата, отмеченная в истории Петербурга несколькими значимыми событиями, от рождения промышленного гиганта и первых шагов Льва Толстого в литературе до разрушительного удара войны по культурному наследию.
1826: Промышленный гигант
19 сентября 1826 года был открыт Александровский чугунолитейный завод, крупнейший в России того времени, названный в честь старшего брата Николая I.
Предприятие, основанное по указу императора, выпускало вагоны, паровозы, пароходы и паровые машины, а с 1922 года стало известно как «Пролетарский».
1852: Литературный дебют
Спустя почти три десятилетия, 19 сентября 1852 года, в журнале «Современник» появилось первое произведение Льва Николаевича Толстого — повесть «Детство».
Она была опубликована под названием «История моего детства» с подписью из двух букв — Л.Н.
1845: Связь
19 сентября 1858 года в Санкт-Петербурге заработал первый городской телеграф.
Как пишет канал "Санкт-Петербург", поначалу он соединял лишь дворцы и правительственные учреждения, но уже к 1861 году было отправлено 240 тысяч депеш.
1941: Театр под ударом
19 сентября 1941 года принесло городу и трагедию. В здание Кировского театра (ныне Мариинского) попала фашистская авиабомба.
“250-килограммовая фугасная бомба попала в его правое крыло”, — вспоминала певица Татьяна Холмовская.
Взрыв унес жизнь одного из старейших работников театра, Савелия Базарова, и серьезно ранил начальника пожарной охраны. Несмотря на разрушения, железный занавес защитил сцену, а большая люстра была демонтирована накануне.