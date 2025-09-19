Аптекарский остров XVIII века: где зайцы были заповедными, а брак петербуржцев — под контролем смотрителя

В XVIII веке Аптекарский остров жил по своим, весьма строгим правилам, сильно отличаясь от остального Петербурга.
Здесь царил порядок, установленный Медицинской канцелярией, а жизнь жителей была тесно связана с аптекарским садом и даже с необычным “лекарством” — зайцами.
Остров подчинения: смотритель и правила
В отличие от быстро меняющегося Петербурга, Аптекарский остров не спешил перенимать столичные новшества.
Здесь не было булыжных мостовых или каменных домов, зато действовал самый низкий налог на городское благоустройство — всего четверть копейки с квадратной сажени.
По решению Петра I, на острове могли жить лишь служилые и работные люди Медицинской канцелярии, все под строгим контролем смотрителя.
Как пишет spbvedomosti.ru, он решал, кому достанется участок земли, выдавал деньги на строительство дома и следил за соблюдением правил.
“За самовольную отлучку жестоко наказывали”, — гласят исторические записи.
Даже брак заключался только с его разрешения.
Аптекарский сад: от нужд армии к медицинскому обслуживанию
Главным делом слободы был аптекарский сад, в 1735 году переименованный в Медицинский.
Как пишет "Открытый Город", изначально его продукция шла на нужды армии: в 1721 году там изготавливали 160 лечебных препаратов. Однако, если работные люди заболевали, им приходилось оплачивать лекарства самим.
С 1735 года введено подобие страховки: 1% от зарплаты вычитался ежемесячно, и лечение в госпитале становилось вдвое дешевле. Об этом упоминает vuzlit.com.
Зайцы как лекарство и неудавшаяся идея
Удивительно, но одним из эффективных лекарств того времени считались сушеные лодыжки зайцев. Врачи утверждали, что они исцеляют от многих болезней.
Это породило идею превратить Аптекарский остров в заячий заповедник. Два царских указа обязывали крестьян поставлять живых зайцев в столицу. Однако зимой, когда реки замерзали, животные разбегались, и вернуть их не удавалось. В итоге от этой затеи отказались.