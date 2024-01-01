Эти продукты нельзя хранить долго: у всех они лежат годами

Нюанс, о котором известно далеко не всем

Хозяйки знают, что мед, рис и уксус — продукты «вечные». Они не портятся годами. Однако, например, о муке так сказать нельзя. И вот почему.

Ее срок хранения составляет всего шесть месяцев. Дальше продукт приобретает затхлый и кислый запах. В результате выпечка получается невкусной.

Нельзя долго держать в морозильной камере и сырое мясо. Жир прогоркает, а мякоть теряет витамины.

Небольшой срок годности и у специй. После вскрытия пачки их можно использовать всего шесть месяцев. Дальше теряется и пикантный вкус, и яркий аромат, пишет Дзен-канал «Домсоветы».

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