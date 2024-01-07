Эти продукты зря считают диетическими: не заметите, как быстро «разнесет»

В магазинах давно появились целые полки с диетическими продуктами. На них, несомненно, находится питание, которое можно назвать здоровым, но похудеть такими темпами будет тяжело. Не верьте маркетинговым уловкам, чтобы не увидеть на весах пугающие значения.

Скрытым врагом фигуры можно смело назвать мюсли. В одном стакане содержится около 500 килокалорий, а сколько в них сахара лучше и вовсе не знать. Прибавьте к этому питательную ценность молока или йогурта, которыми заправляется сухой завтрак. Проще уж просто съесть кусок торта.

Выпечку и другие мучные изделия желающие сбросить вес, как правило, заменяют хлебцами. Но при выборе изделий стоит быть максимально аккуратным. Рисовые — самые коварные. Их средняя калорийность достигает 430 калорий, что даже звучит не совсем «по диетически», говорится на сайте «Новый очаг».

Источник фото: Изображение от Freepik