Эти русские слова есть и в сербском языке, но значения совсем разные

Русскому человеку при встрече с сербом будет довольно легко его понять. А все потому что лексика в русском и сербском языках совпадает на 50 процентов. Но несмотря на то, что многие слова произносятся одинаково, они имеют совершенно разные значения.

Например, что для русского олово, то для серба свинец, а «вредный» для иностранцев и вовсе комплимент. А еще родной язык они называют матерным. Вот несколько примеров, которые помогут не запутаться в тонкостях перевода.

Позориште

В русском языке имеется схожее слово — «‎позорище». И если у нас им принято называть что-то возмутительное и постыдное, то вот в сербском языке этим словом обозначают театр. Например, Сербский национальный театр называется «Српско народно позориште».

Понос

У сербов это слово никак не связано с расстройством желудка. Наоборот, оно имеет весьма положительный окрас. «‎Понос» здесь переводится как «‎гордость». А произведение «Гордость и предубеждение» будет звучать как «Понос и предрасуде».

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Ягодице

Еще один забавный случай связан с частями тела. Словом, так похожим на русское «ягодицы», на самом деле называют щеки и скулы.

Печенье

Казалось бы, здесь никаких расхождений быть не может. Вот только если у нас печеньем называют сладкое лакомство, то в Сербии это же слово используют когда говорят о более сытной закуске — запеченном мясе.

Многие рецепты обладают характерным запахом и вкусом, которые получаются за счет добавления петрушки, чеснока, белого и черного перцев, кориандра, лаврового листа и гвоздики. Этот запах не спутать ни с чем.

А вот печенье в привычном нам понимании называются «‎пециво».

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Столица

В русском языке этим словом обозначают главный город государства. А вот у сербов «‎столица» нечто иное как обычный стул. Столицу же сербы называют «‎престоницей».

Олово

Под этим словом сербы всегда подразумевают свинец. А вот олово называется у них «‎калай».

Матерный

Так называют вовсе не нецензурную брань, а, наоборот, родный язык. А вот грубую речь здесь имеют как «‎непристоен».

Вредность

В России это слово носит, скорее, отрицательный окрас. Ну, а у сербов оно, наоборот означает «‎пользу». Поэтому если вы называете кого-то вредным, то делаете ему комплимент.

Здесь, кстати, стоит отметить такое слов, как «‎безвредан», которое переводится как «‎бесполезный», пишет портал «‎Тонкости туризма».

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