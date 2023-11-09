Это делают на кухне все итальянские мужчины: россиянам такое даже в голову не придет

Это умеют делать все итальянские мужчины: россиянам даже в голову не придет

Перед приходом гостей практически в каждом доме суета и переполох. Но в России мужчины редко принимают в этом участие. Максимум могут доехать до ближайшего магазина и купить недостающих продуктов. А готовить еду, накрывать на стол и ухаживать за приглашенными позволят женщине.

Итальянцы ведут себя иначе. Мужчины с радостью принимают участие в подготовке к торжеству наравне с хозяйкой дома. Чаще всего они готовят даже вкуснее своих жен или подруг. Поэтому нет ничего удивительного в том, что муж и жена на пару режут салаты или расставляют тарелки.

Это связано с тем, что в Италии нет традиционного разделения на мужские и женские обязанности. В ведении быта, уборке, готовке и уходе за ребенком задействованы оба в паре, пишет автор Дзен-канала «Тут вам не там».

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