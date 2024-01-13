Это лакомство в магазинах продают втридорога: готовится из почерневших бананов

Если у вас дома завалялись бананы, которые уже потемнели, не спешите их выбрасывать. Из плодов можно приготовить аппетитную закуску — фруктовые чипсы.

Вам понадобятся:

бананы — 3 шт.,

лимоны — ½ шт.

Нарежьте каждый банан кружочками. Затем смочите ломтики в лимонном соке, чтобы они не потемнели при сушке. После смажьте противень маслом и выложите кусочки на небольшом расстоянии друг от друга.

Разогрейте духовку до 65°C и отправьте в нее бананы на два часа. По истечении времени остудите фрукты, а затем уберите в герметичный контейнер, советует портал 1000 menu.

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