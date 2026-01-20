Городовой / Полезное / Этому лайфхаку 30 лет, его мне рассказала бабушка: как убрать сырость из квартиры
Этому лайфхаку 30 лет, его мне рассказала бабушка: как убрать сырость из квартиры

Опубликовано: 20 января 2026 10:15
 Проверено редакцией
сырость
Фото: Городовой.ру

Запах сырости в квартире часто появляется из-за протечек, плохой вентиляции или высокой влажности. Первым делом нужно найти и устранить причину, но иногда неприятный запах остаётся, будто въевшись в стены и пол.

В этом случае поможет простой, но эффективный раствор. Смешайте 100 мл столового уксуса (6% или 9%) с 500 мл горячей воды и добавьте столовую ложку жидкого мыла или средства для мытья посуды.

Тщательно промойте этим составом все поверхности — стены, пол, мебель. Раствор можно налить в пульверизатор и распылить на проблемные зоны.

После обработки обязательно хорошо проветрите помещение и по возможности просушите его — например, с помощью обогревателя или осушителя воздуха. Уксус нейтрализует запах, а мыло удаляет плёнку, которая удерживает затхлость.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
