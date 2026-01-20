Где в СПб подают ту самую шаверму: местные знаменитости рассекретили адреса

В Петербурге найти хорошую шаверму — не проблема. Ко Всемирному дню этого стритфуда издание Собака.ru собрало рекомендации шефов и экспертов.
Например, Виталий Аксенов-Шабловский уже 25 лет хвалит точку на Литейном, 25. Шеф-повар Алексей Ермаков выделяет два места: модный Technodöner на Некрасова и аутентичную «Шаверму12» на Полтавской, которая работает всего четыре дня в неделю и закрывается, как заканчивается мясо.
В Зеленогорске, по мнению Марии Евневич, стоит попробовать шаверму в павильоне напротив библиотеки на Ленина, 23.
Также эксперты советуют чебуречную «У Ларисы» (где шаверму жарят до хрустящей корочки), «Сельский паб» в Комарово, бистро «Бекицер» на Рубинштейна, сеть «Шаверно» и «Лису пришла» на рынках. Для ценителей ближневосточного стиля подойдёт бистро Saviv на Большой Конюшенной.