Такой чесночный соус подают в мишленовских ресторанах: рецепт прост как пять копеек

Повара мишленовских ресторанов даже чесночный соус готовят так вкусно, что можно легко заподозрить их в колдовстве. Однако здесь речь не идет о магии — все дело в опыте. Со знанием рецепта и простая домохозяйка превратится в профессионала.

Для нежной заправки понадобятся:

чеснок — 80 г,

соль — 30 г,

вода — 1 л,

сливки 33–35% — 200 г,

перец по вкусу.

Чеснок нужно очистить не только от шелухи, но также и вырезать из сердцевины маленький стручок. Французские кулинары считают, что в нем кроется причина сильной горечи. Далее отправьте зубчики в кастрюлю с подсоленной водой.

Смесь нужно довести до кипения на среднем огне, а после начала процесса подождать не больше 40 секунд. Сразу доставайте чеснок. Его необходимо растолочь до состояния пюре.

Теперь вскипятите жирные сливки, которые должны выпариться на треть. В конце добавьте чесночную массу и варите примерно минуту, не забывая помешивать. Приправьте перцем и подавайте к блюдам, говорится на Дзен-канале «Гастроном.ру».

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