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Этот салат идеален для разгрузочного дня: готовится из томатов и бородинского хлеба

Этот салат идеален для разгрузочного дня: готовится из томатов и бородинского хлеба
Простой рецепт овощного салата

Легкое, но сытное блюдо.

После череды новогодних застолий многим хочется чего-нибудь легкого. В таком случае пригодится рецепт салата с черри и бородинским хлебом. Блюдо получается сытным, но при этом не вызывает тяжести.

Вам понадобятся:

  • томаты черри — 600 г,
  • адыгейский сыр — 200 г,
  • бородинский хлеб — 140 г,
  • укроп — 1 пучок
  • чеснок — 2–3 зубчика,
  • растительное масло — 60 мл,
  • соль и перец — по вкусу.

Хлеб и сыр порубите небольшими кубиками, томаты разрежьте пополам. Переложите ингредиенты в салатник.

Нарежьте укроп, а чеснок пропустите через пресс. Соедините оба компонента и залейте их маслом. Добавьте к соусу специи.

Готовую заправку влейте в салат, тщательно перемешайте содержимое и подавайте к столу, советует портал «Гастрономъ». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
3 января 2024 10:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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