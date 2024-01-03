Этот салат идеален для разгрузочного дня: готовится из томатов и бородинского хлеба

После череды новогодних застолий многим хочется чего-нибудь легкого. В таком случае пригодится рецепт салата с черри и бородинским хлебом. Блюдо получается сытным, но при этом не вызывает тяжести.
Вам понадобятся:
- томаты черри — 600 г,
- адыгейский сыр — 200 г,
- бородинский хлеб — 140 г,
- укроп — 1 пучок
- чеснок — 2–3 зубчика,
- растительное масло — 60 мл,
- соль и перец — по вкусу.
Хлеб и сыр порубите небольшими кубиками, томаты разрежьте пополам. Переложите ингредиенты в салатник.
Нарежьте укроп, а чеснок пропустите через пресс. Соедините оба компонента и залейте их маслом. Добавьте к соусу специи.
Готовую заправку влейте в салат, тщательно перемешайте содержимое и подавайте к столу, советует портал «Гастрономъ». Приятного аппетита!
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