Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Этот салат обожали в СССР: нужна банка трески и еще три продукта

Этот салат обожали в СССР: нужна банка трески и еще три продукта
Простой рецепт советского салата

Сытный ужин за копейки.

Не всегда есть время на то, чтобы готовить полноценный ужин. В таком случае на помощь придет этот салат. Рецепт был очень популярен в СССР, потому что с его помощью из бюджетных продуктов получалось создать сытное блюдо.

Вам понадобятся:

  • печень трески — 1 банка,
  • рис — 1 стакан,
  • яйца — 4 шт.,
  • лук — 1 шт.

Рис и яйца сперва отварите. Затем переложите рис в салатник, добавьте измельченные яйца и печень трески. Лук нарежьте мелкими кубиками и переложите к остальным компонентам. Заправьте блюдо майонезом и подавайте к столу, советует Дзен-канал «Розовый баклажан».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты Продукты питания
5 января 2024 10:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще