Этот салат обожали в СССР: нужна банка трески и еще три продукта

Не всегда есть время на то, чтобы готовить полноценный ужин. В таком случае на помощь придет этот салат. Рецепт был очень популярен в СССР, потому что с его помощью из бюджетных продуктов получалось создать сытное блюдо.
Вам понадобятся:
- печень трески — 1 банка,
- рис — 1 стакан,
- яйца — 4 шт.,
- лук — 1 шт.
Рис и яйца сперва отварите. Затем переложите рис в салатник, добавьте измельченные яйца и печень трески. Лук нарежьте мелкими кубиками и переложите к остальным компонентам. Заправьте блюдо майонезом и подавайте к столу, советует Дзен-канал «Розовый баклажан».
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