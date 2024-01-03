Этот салат поможет разгрузиться после Нового года: набранные килограммы растают

После Нового года на весы лучше не вставать — гарантированно увидите пару–тройку лишних килограммов. Впрочем, расстраиваться не стоит. Достаточно есть на ужин легкий салат из свеклы, и набранный вес сам растает.
Нужны всего три продукта:
- сырая свекла — 1 шт.,
- сметана — по вкусу,
- грецкий орех — по вкусу.
Сырую свеклу очистите и натрите на терке. Добавьте сметану, немного соли. Перемешайте, посыпьте грецким орехом и наслаждайтесь.
Овощ поможет наладить пищеварение. Он уменьшает тяжесть и неприятные ощущения в животе и ускоряет обмен веществ, пишет Дзен-канал Нealth&beauty.
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