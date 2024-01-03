Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Этот салат поможет разгрузиться после Нового года: набранные килограммы растают

Этот салат поможет разгрузиться после Нового года: набранные килограммы растают
Понадобится всего три продукта

Блюдо очень вкусное.

После Нового года на весы лучше не вставать — гарантированно увидите пару–тройку лишних килограммов. Впрочем, расстраиваться не стоит. Достаточно есть на ужин легкий салат из свеклы, и набранный вес сам растает.

Нужны всего три продукта:

  • сырая свекла — 1 шт.,
  • сметана — по вкусу,
  • грецкий орех — по вкусу.

Сырую свеклу очистите и натрите на терке. Добавьте сметану, немного соли. Перемешайте, посыпьте грецким орехом и наслаждайтесь.

Овощ поможет наладить пищеварение. Он уменьшает тяжесть и неприятные ощущения в животе и ускоряет обмен веществ, пишет Дзен-канал Нealth&beauty.

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
3 января 2024 08:30
Мария Ермак
Мария Ермак
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».