Этот суп — спасенье после застолья: легкий и быстро готовится

После череды новогодних застолий обычно хочется чего-то легкого. Тогда на помощь придет этот овощной суп. Он не жирный, а готовится элементарно.

Вам понадобятся:

капуста — 400 г,

морковь — 1 шт.,

лук репчатый — 1 шт.,

помидор — 1 шт.,

болгарский перец — 1 шт.,

сельдерей — 30 г,

вода — 1.5 л,

специи — по вкусу.

Овощи мелко нарежьте. Сперва отварите капусту и морковь, а через семь минут добавьте оставшиеся овощи и специи.

Затем проварите суп еще 10 минут, а после снимите с огня. Накройте блюдо крышкой и дайте ему немного настояться перед подачей, советует портал 1000menu.

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