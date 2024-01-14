Этот суп — спасенье после застолья: легкий и быстро готовится

После череды новогодних застолий обычно хочется чего-то легкого. Тогда на помощь придет этот овощной суп. Он не жирный, а готовится элементарно.
Вам понадобятся:
- капуста — 400 г,
- морковь — 1 шт.,
- лук репчатый — 1 шт.,
- помидор — 1 шт.,
- болгарский перец — 1 шт.,
- сельдерей — 30 г,
- вода — 1.5 л,
- специи — по вкусу.
Овощи мелко нарежьте. Сперва отварите капусту и морковь, а через семь минут добавьте оставшиеся овощи и специи.
Затем проварите суп еще 10 минут, а после снимите с огня. Накройте блюдо крышкой и дайте ему немного настояться перед подачей, советует портал 1000menu.
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