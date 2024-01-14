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Этот суп — спасенье после застолья: легкий и быстро готовится

Этот суп — спасенье после застолья: легкий и быстро готовится
Простой рецепт легкого супа

Нужны только овощи.

После череды новогодних застолий обычно хочется чего-то легкого. Тогда на помощь придет этот овощной суп. Он не жирный, а готовится элементарно.

Вам понадобятся:

  • капуста — 400 г,
  • морковь — 1 шт.,
  • лук репчатый — 1 шт.,
  • помидор — 1 шт.,
  • болгарский перец — 1 шт.,
  • сельдерей — 30 г,
  • вода — 1.5 л,
  • специи — по вкусу.

Овощи мелко нарежьте. Сперва отварите капусту и морковь, а через семь минут добавьте оставшиеся овощи и специи.

Затем проварите суп еще 10 минут, а после снимите с огня. Накройте блюдо крышкой и дайте ему немного настояться перед подачей, советует портал 1000menu.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Рецепты
14 января 2024 08:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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