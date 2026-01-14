Городовой / Полезное / Европейцы были в таком шоке с русских бань, что писали доносы: одним указом Екатерина II запретила вековую традицию
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Pixar обзавидуется: петербургская студия создала шедевр, который не требует глянца — это честно и с душой Город
Первый биржевой крах в России: как кризис 1873 года обрушил «дутые» состояния и изменил психологию Петербурга Учеба
Бабушки смертельной хваткой вцепились в эту мазь, а ученые бьют в колокол: пользы - мизер, вреда - хоть отбавляй, а вонь - словами не передать Полезное
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Европейцы были в таком шоке с русских бань, что писали доносы: одним указом Екатерина II запретила вековую традицию

Опубликовано: 14 января 2026 12:15
 Проверено редакцией
баня
Европейцы были в таком шоке с русских бань, что писали доносы: одним указом Екатерина II запретила вековую традицию
Фото: Городовой.ру

Люди тайком нарушали, но правило закрепилось в умах.

Иностранные гости, посещавшие Русь, часто бывали шокированы местными обычаями. Особое недоумение у них вызывали общественные бани, где мужчины и женщины мылись вместе, не видя в этом ничего предосудительного.

Для европейцев, которые в ту эпоху мылись редко, такое совместное омовение казалось верхом разврата. Барон Августин Майерберг, посол при дворе Алексея Михайловича, с ужасом писал о нагих женщинах, бесстыдно разговаривающих с мужьями.

Голландец Ян Стрюйс также был потрясён, увидев в бане людей всех возрастов, прикрывающихся лишь вениками. Да и судя по описаниям современников, прикрывались люди лишь номинально.

Эти «непотребства» долго пыталась искоренить и церковь, и власти. Однако только Екатерине II, стремившейся к европейскому «благочестию», удалось издать действенный указ. В 1782 году её Устав благочиния категорически запретил совместное мытьё в банях для лиц разного пола.

Детям разрешалось заходить в отделение противоположного пола только до семи лет. Нарушителей ждал крупный штраф и принудительные работы в смирительном доме. Хотя привычка была живуча, именно с этого времени общие бани начали постепенно исчезать из городской жизни.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью