Европейцы были в таком шоке с русских бань, что писали доносы: одним указом Екатерина II запретила вековую традицию

Иностранные гости, посещавшие Русь, часто бывали шокированы местными обычаями. Особое недоумение у них вызывали общественные бани, где мужчины и женщины мылись вместе, не видя в этом ничего предосудительного.
Для европейцев, которые в ту эпоху мылись редко, такое совместное омовение казалось верхом разврата. Барон Августин Майерберг, посол при дворе Алексея Михайловича, с ужасом писал о нагих женщинах, бесстыдно разговаривающих с мужьями.
Голландец Ян Стрюйс также был потрясён, увидев в бане людей всех возрастов, прикрывающихся лишь вениками. Да и судя по описаниям современников, прикрывались люди лишь номинально.
Эти «непотребства» долго пыталась искоренить и церковь, и власти. Однако только Екатерине II, стремившейся к европейскому «благочестию», удалось издать действенный указ. В 1782 году её Устав благочиния категорически запретил совместное мытьё в банях для лиц разного пола.
Детям разрешалось заходить в отделение противоположного пола только до семи лет. Нарушителей ждал крупный штраф и принудительные работы в смирительном доме. Хотя привычка была живуча, именно с этого времени общие бани начали постепенно исчезать из городской жизни.