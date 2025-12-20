Европейский Петербург — и вдруг: горожане выбирают ремонт с национальными мотивами

В индустрии дизайна наблюдается тенденция отказа от международных подходов в пользу самобытных решений, вдохновлённых природой и нацеленных на функциональность.

Жители России всё заметнее стремятся видеть в своих домах не только отражение современной жизни, но и элементы национального характера, что влияет на развитие архитектурных и дизайнерских решений. В последние годы всё больше авторов интерьеров обращаются к отечественным традициям и природе, предпочитая функциональность и ощущение уюта. Вместо подражания зарубежным образцам, специалисты часто выбирают узнаваемые орнаменты, натуральные оттенки и местные материалы.

Юлия Буданова, директор отдела маркетинга и стратегического развития компании Sloplast, отмечает, что теперь спрос наиболее устойчив к изделиям, вдохновлённым природной эстетикой: популярны мотивы дерева, льна, керамики. Однако в условиях практичности и бюджета дизайнеры часто используют их современные аналоги, обладающие схожими тактильными и визуальными свойствами. Так, варианты высокопрочных композитных панелей становятся достойной альтернативой древесине, особенно при оформлении кухонь.

В ближайшие два года, по прогнозам специалистов, позиции HPL-панелей как материала для внутренней отделки будут только укрепляться. Такие панели выгодно отличаются долговечностью, невосприимчивостью к влаге и температурным перепадам, а также способностью точно повторять внешний вид и даже фактуру натуральных покрытий. Пользователи ценят их за сочетание экономии средств и акцента на долговременной эксплуатации.

Сегодня дизайнеры отдают предпочтение пространствам, где различные помещения объединены общими решениями в цвете и использованных материалах: пространство становится «единым полотном». Для этого применяют повторяющиеся текстуры на стенах, мебели, дверях и даже кухонных панелях. Особое внимание уделяется готовым коллекциям, где специалистами заранее подобраны сочетаемые элементы для разных зон квартиры, что экономит время и придаёт гармоничность интерьеру.

Завершающим штрихом в трендовых интерьерах становятся скрытые механизмы: встроенные бытовые элементы, минималистичные детали и акцент на эргономике. Эксперты подчеркивают, что практичность и удобство всё плотнее входят в ежедневную жизнь, занимая центральное место в списке приоритетов для многих семей. Это находит отражение в выборе техники и организации хранения вещей.

Цветовые предпочтения 2026 года будут сосредоточены вокруг спокойных натуральных тонов. В моде останутся бежевые, терракотовые, песочные и древесные оттенки: всё то, что помогает создать умиротворяющую атмосферу и способствует расслаблению. Национальные узоры, переработанные в современном ключе, всё прочнее внедряются в оформление текстиля, фресок, аксессуаров и мебели.

Дизайнеры ищут вдохновение в декоративно-прикладном искусстве, смело добавляя в современные интерьеры геометрические, растительные или звериные орнаменты, навеянные народными промыслами. Вещи ручной работы с авторскими штрихами обретают всё большую популярность. Эти решения передают не только эстетическое удовольствие, но и глубокий символический смысл, сохраняя связь поколений.

На первый план выходит биофильный подход к обустройству пространства: стремление наполнить жильё зелёными акцентами и предметами, повторяющими плавные линии природы. Оформление мягкой мебели, стен и даже столов живыми растениями становится обычным делом. К этой же тенденции относят использование вязанных предметов, макраме, а также текстиля с ярко выраженной природной структурой, создающих ощущение тепла.

Можно выделить несколько самых значимых тенденций по итогам обзора: