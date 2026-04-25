«Феличита» на берегах Невы: почему итальянский винодел Аль Бано мечтает о прописке в Петербурге

Аль Бано сделал успешную карьеру не только в мире музыки и шоу-бизнеса, но и в виноделии.

Итальянский певец Аль Бано, чьи песни в 80-х звучали из каждого утюга, снова приехал в Россию.

Журналисты спросили артиста: если бы ему пришлось выбирать место для жизни в нашей стране, на каком городе он бы остановился? Аль Бано долго не думал и сразу назвал Санкт-Петербург, передает ТАСС.

И это не удивительно. Певец не раз признавался в любви к архитектуре и особой атмосфере Северной столицы.

Для человека, выросшего в солнечной Италии, Петербург с его каналами и мостами кажется чем-то родным, напоминающим Венецию, но с русским размахом.

Концерт на другом конце света

Артист 23 апреля дал большой концерт во Владивостоке. Выступление прошло в «Фетисов-арене».

Даже в 80 лет (а именно столько легенде исполнилось в прошлом году) певец продолжает активно гастролировать. Его голос всё так же силен, а энергия бьет ключом.

Зрители на Дальнем Востоке принимали его очень тепло — в России итальянскую эстраду любят по-особенному.

Почему мы его любим

Альбано Карризи (это его полное имя) стал настоящим символом эпохи. Его дуэт с Роминой Пауэр когда-то покорил весь мир. Сложно найти человека, который не подпевал бы знаменитой «Felicità» или не слышал «Sharazan».

Интересный факт: Аль Бано не только поет. В Италии у него есть собственное поместье и виноградники. Он сам производит вино и ведет хозяйство.

Но, как видим, страсть к путешествиям и любовь к русской публике каждый раз заставляют его оставлять солнечные плантации и лететь через полмира к своим фанатам.

Для многих Аль Бано — это не просто певец из телевизора, а частичка молодости и добрых воспоминаний. И, судя по его словам, эта симпатия у него с Россией взаимна.