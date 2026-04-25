Когда на Петербург обрушатся магнитные бури: апрель 2026 года закончится со сложностями

Опубликовано: 25 апреля 2026 16:27
 Проверено редакцией
С 26 по 30 апреля Землю накроют магнитные бури.

В воскресенье, 26 апреля, геомагнитная обстановка начнет портиться. С самой ночи и до полудня ожидаются колебания. Магнитосфера войдет в возбужденное и напряженное состояние.

Особо чуткие люди — а в Петербурге их, учитывая нашу погоду, большинство — могут почувствовать недомогание. Головная боль, скачки давления, слабость. Типичный петербургский «я не выспался, но дело не только в этом».

Хорошая новость: к вечеру воскресенья все начнет затихать.

Понедельник и вторник: дышите свободно

27 и 28 апреля — настоящая передышка для нервной системы. Магнитосфера «возьмет паузу», стабилизируется и успокоится. Два дня подряд никаких сюрпризов из космоса. Петербуржцы могут спокойно планировать дела: сходить в поликлинику, доехать на метро без приключений или просто порадоваться, что голова не раскалывается ни с того ни с сего. Но расслабляться рано.

Среда и четверг: второй раунд, и он серьезный

29-30 апреля нас ждет затяжная магнитная буря. По предварительным данным ученых, удары будут от трех до пяти-шести баллов. Это уже не просто «чувствуют метеозависимые». Это категория заметных возмущений, которые ощущают даже те, кто обычно на погоду не жалуется.

Иными словами, если в воскресенье вы просто неважно себя чувствовали, то в среду и четверг можно будет списать на магнитную бурю любую свою ошибку, опоздание или плохое настроение.

Откуда ноги растут

Утром 23 апреля космические телескопы засняли яркий взрыв на левом краю солнечного диска. Вспышка класса М — первая за последние две недели. Мощность — M1.65. В прошлый раз такое было только 9 апреля.

Причем взрыв оказался двойным: рядом с главным телескопы заметили еще один синхронный выброс в соседней области. Солнце, видимо, решило не мелочиться.

Автор:
Анна Ланская
