Февральский сюрприз: чья пенсия в России вырастет, а кому ждать у моря погоды?

В начале 2026 года ожидается пересмотр пенсионных выплат, который затронет прежде всего определённые категории граждан. Особое внимание уделено тем, кто в январе достиг 80 лет. Экономист Игорь Балынин рассказал, что для этой возрастной группы предусмотрено значительное увеличение пенсии.

По его словам, у пенсионеров этой категории фиксированная надбавка к страховой пенсии по старости становится в два раза больше. Кроме того, с прошлого года добавляется надбавка за уход. Процесс повышения происходит автоматически — обращаться в ведомства не потребуется, все сведения есть у Социального фонда.

Как пояснил специалист, гражданин, достигший 80-летия в январе, в конце декабря имел выплату по страховой пенсии, включая фиксированную часть, в размере 35 125 рублей. С января к этой сумме добавили индексацию на 7,6% — пенсия выросла до 37 794,5 рубля. После достижения 80 лет, уже в феврале, эта сумма вырастет до 48 790 рублей.

Таким образом, повышение составит 29% по сравнению с декабрём 2025 года. Экономист подчеркнул, что это касается только юбиляров, а не всех пенсионеров. Для расчёта пенсии учитывать какие-либо дополнительные сведения в данном случае не требуется.

Дополнительные выплаты ждут также бывших членов летных экипажей гражданской авиации и работников угледобывающей отрасли. Лётчики вправе получать доплаты при стаже не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если специалист был вынужден уйти по состоянию здоровья, этот срок снижается: мужчины — до 20 лет, женщины — до 15.

Шахтёры, занятые на добыче угля или сланца полный рабочий день, получают доплаты после 25-летнего стажа. Как уточнил эксперт, строители шахт с таким же трудовым опытом тоже могут рассчитывать на надбавку. Для отдельных специалистов, в числе которых горнорабочие очистного забоя и проходчики, минимальный необходимый срок работы сокращён до 20 лет.

Балынин пояснил, что размер доплаты в этих случаях определяется индивидуально. Например, перерасчёт может быть сделан, если были поданы новые сведения или заявление поступило в конце 2025 года. Выгодоприобретатели в этих профессиях могут заранее обратиться с соответствующей просьбой.

«Непосредственно суммы увеличения доплат к пенсиям указанной группы пенсионеров будут индивидуальны для каждого получателя доплаты. Например, оно будет произведено в том случае, если у получателей были неучтенные данные, и они подали соответствующее заявление в четвертом квартале 2025 года», — отметил Балынин.

