«Эрмитаж» уйдет с молотка: кто рискнет купить проблемный актив за 118 млн

Акции ЗАО «Радиокомпания «Культура», юридического лица радиостанции «Эрмитаж» (частота 90,1 FM), планируется выставить на продажу за 118 миллионов рублей в рамках процедуры банкротства Татьяны Бажановой, супруги бывшего совладельца банка МБСП.

Это уже вторая попытка продать актив, и эксперты расходятся во мнениях относительно его привлекательности и адекватности заявленной цены.

Вторая попытка: Оценка выросла в 8 раз, но риски остались

В 2023 году аукцион по продаже 100% акций компании был отменен после того, как сама Бажанова оспорила первоначальную оценку стоимости радиостанции, которая составляла всего 14,59 млн рублей.

Как пишет «Деловой Петербург», в начале июня 2025 года судебная экспертиза установила новую цену — 118 млн рублей, что вызвало удивление у многих экспертов.

Новое положение о торгах может быть утверждено в течение месяца. Для участия в торгах потенциальным покупателям потребуется внести задаток, который может достигать 20% от начальной цены продажи.

Однако эксперты отмечают, что акции могут не быть проданы по максимальной рыночной цене из-за недостатка информации о торгах и возможных рисков оспаривания результатов.

Долги и риски: Что скрывает блеск частоты 90,1 FM?

Эксперты считают оценку радиостанции завышенной, учитывая накопленные долги ЗАО, которые уже превысили 28 миллионов рублей без учета требований Федеральной налоговой службы.

В 2021 году АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР), подконтрольное городу, погасило долг радиостанции в размере 15,3 млн рублей перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ), однако «Эрмитаж» до сих пор не рассчитался с ГАТР.

Татьяна Бажанова, которая до июня 2025 года была генеральным директором компании, сейчас находится за пределами страны, а управление передано представителю АСВ.

Из-за отсутствия отчетности точная сумма задолженности с учетом пени и штрафов перед налоговыми органами остается неизвестной, что создает дополнительные риски для потенциальных покупателей.

Лицензия на вещание: Самый ценный актив?

Особый интерес для потенциальных покупателей представляет лицензия на вещание на частоте 90,1 FM, действующая до 2035 года.

Получить такую частоту можно либо через конкурс Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию (ФКК), либо путем приобретения юридического лица с сохранением лицензионных условий.

Для сравнения, в апреле 2025 года за частоту в Нижнем Новгороде победитель конкурса заплатил 9,6 млн рублей, а во Владивостоке — 3,6 млн рублей.

В Петербурге последние конкурсы проходили в 2023 году, где цены на частоты варьировались от 6,95 млн до 13,9 млн рублей в зависимости от частоты и оператора.

Генеральный директор «ГПМ Радио» Вадим Терещук отмечает, что рыночная стоимость радиостанции зависит от численности населения города, размера конкурсного взноса, стоимости оборудования и премии.

Но в случае с «Эрмитажем» необходимо учитывать и долги, и неясность с отчетностью.

Купить частоту или утонуть в долгах?

Продажа радиостанции «Эрмитаж» за 118 миллионов рублей — значимое событие на медиа-рынке Петербурга. Несмотря на завышенную оценку и финансовые риски, потенциальные покупатели могут заинтересоваться лицензией на частоту и возможностями, которые она открывает.

Однако, стоит помнить о высокой конкуренции на радио-рынке и необходимости значительных инвестиций в развитие контента и продвижение бренда. Итоги торгов покажут, насколько востребован этот актив в текущих условиях рынка и кто готов рискнуть, чтобы получить контроль над частотой 90,1 FM.