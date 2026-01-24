Городовой / Город / Форт «Император Александр I» сменил наряд: почему стены легендарной крепости теперь цвета таинственного камня?
Опубликовано: 24 января 2026 13:23
 Проверено редакцией
Городовой ру

В Кронштадте продолжаются работы по восстановлению исторического памятника «Император Александр I». Недавно фасаду вернули его прежний оттенок — «бежевый гранит», о чём рассказал Борис Пиотровский, занимающий пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Он сообщил об этом в записи в своём канале в социальной сети.

В числе значимых этапов работ отмечена реконструкция деревянной смотровой башни. Это сооружение представляет собой точную копию башни конца девятнадцатого столетия, утраченной ранее. Воссоздание нового павильона провели по архивным документам. Башня, выполненная в виде шестиугольника, восстановлена благодаря сохранившимся чертежам.

Полное завершение реставрации объекта намечено на 2027 год. После окончания всех работ фортификационное сооружение переосмыслят: оно станет современным местом для прогулок, где расположатся смотровые площадки с видом на Финский залив.

Здесь же откроет двери музей, посвящённый истории борьбы с инфекционными болезнями.

Автор:
Юлия Аликова
Город
