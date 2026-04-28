Городовой / Город / Футбол как каторга и «быки» на пределе: Геннадий Орлов нашел главную проблему лидеров РПЛ
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Футбол как каторга и «быки» на пределе: Геннадий Орлов нашел главную проблему лидеров РПЛ

Опубликовано: 28 апреля 2026 11:32
 Проверено редакцией
Футбол как каторга и «быки» на пределе: Геннадий Орлов нашел главную проблему лидеров РПЛ
Футбол как каторга и «быки» на пределе: Геннадий Орлов нашел главную проблему лидеров РПЛ
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Эксперт считает, что петербуржцы не получают удовольствия от процесса.

Развязка в российском футболе близка как никогда. Между первым и вторым местом — всего одно очко.

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о том, что происходит в штабах лидеров, сообщает "Спорт-Экспресс". Спойлер: проблемы есть у всех.

«Краснодар»: на пределе своих возможностей

Многие думают, что у «быков» впереди легкая прогулка. Но Орлов с этим не согласен. Календарь у команды Мусаева — тот еще квест. Главное испытание ждет их в матче против «Динамо».

Если «Краснодар» заберет три очка в этой битве, чемпионство будет почти в кармане.

Но есть одна беда — игроки жутко устали. Это видно невооруженным глазом, считает Орлов. Сейчас «Краснодар» едет не на свежих ногах, а на характере.

Дотерпят ли они до финиша на одних «морально-волевых»? Большой вопрос.

«Зенит»: футбол как повинность

В Петербурге ситуация странная. Вроде бы игроки топ-уровня, вроде бы результат есть, но искры нет. Орлов прямо говорит: у команды проблемы с атакой.

«Зенит» часто забивает быстрый гол, а потом просто бросает играть. Нет желания добивать соперника, нет куража.

Самое печальное — это эмоции и лица футболистов: они как будто отрабатывают смену на заводе. Единственный, кто кайфует от игры и постоянно улыбается — это Вендел.

Остальные выходят на поле с таким видом, будто отбывают наказание. А без радости в футболе нет импровизации. Без нее «Зенит» выглядит тяжелым и предсказуемым.

Что в итоге?

Сейчас «Краснодар» лидирует, опережая «Зенит» на один балл. В такой ситуации любая мелочь может стать решающей.

Золотая гонка превратилась в проверку на прочность. Кто-то должен победить: либо уставший, но голодный до побед «Краснодар», либо мастеровитый, но «скучающий» «Зенит». Ждать развязки осталось недолго!

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью