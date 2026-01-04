Городовой / Город / Где театр идёт без зрителей: музей Петербурга, в котором спектакль не кончается
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько света наловил Петербург в 2025‑м: синоптик озвучил счёт по часам Город
Сколько гостей приехало в Петербург в 2025‑м: цифра оказалась совсем не той, что ждали Город
Смотрим на залив, пьем кофе и забываем про стресс: идеальный план на Новый год в Петербурге Город
Как на самом деле оборвалась жизнь актёра Андрея Хорошева: раскрыты обстоятельства Город
Особняк с проклятым зеркалом: почему в доме Брусницыных ищут отражение Дракулы Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Где театр идёт без зрителей: музей Петербурга, в котором спектакль не кончается

Опубликовано: 4 января 2026 10:15
 Проверено редакцией
Хроника русской сцены
Где театр идёт без зрителей: музей Петербурга, в котором спектакль не кончается
Городовой ру

Здесь не играют спектакли — но театр живёт в каждом экспонате.

Когда в 1908 году в Петербурге открылась Первая русская театральная выставка, никто не знал, что она положит начало целому музею.

Через десять лет экспонаты переехали в дом Дирекции императорских театров — туда, где сегодня работает первый в России музей, посвящённый театру. Теперь здесь не дают спектаклей — но хранят всё, что делает их живыми: костюмы, афиши, эскизы и письма.

Хроника русской сцены

Коллекция музея насчитывает около 450 тысяч экспонатов. Это история театра от первых придворных постановок XVIII века до авангардных сцен XX столетия.

Портреты актёров, костюмы Императорских театров, макеты декораций, эскизы Бакста, Бенуа и Малевича — всё, что создаёт ту самую магию софитов. Музей пережил блокаду, когда в холодных залах оставались лишь несколько сотрудников — и всё же продолжал хранить свои сокровища.

Сегодня к нему принадлежат и музеи-квартиры Шаляпина, Римского-Корсакова, Самойловых, и знаменитый Фонтанный дом Шереметевых с коллекцией музыкальных инструментов.

Где искусство не уходит за кулисы

Этот музей — не просто собрание вещей. Это память о голосах, движениях, мелодиях, которые формировали русскую сцену. Каждый эскиз, каждая нота здесь — как реплика, не затерявшаяся во времени.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью