Где театр идёт без зрителей: музей Петербурга, в котором спектакль не кончается

Когда в 1908 году в Петербурге открылась Первая русская театральная выставка, никто не знал, что она положит начало целому музею.
Через десять лет экспонаты переехали в дом Дирекции императорских театров — туда, где сегодня работает первый в России музей, посвящённый театру. Теперь здесь не дают спектаклей — но хранят всё, что делает их живыми: костюмы, афиши, эскизы и письма.
Хроника русской сцены
Коллекция музея насчитывает около 450 тысяч экспонатов. Это история театра от первых придворных постановок XVIII века до авангардных сцен XX столетия.
Портреты актёров, костюмы Императорских театров, макеты декораций, эскизы Бакста, Бенуа и Малевича — всё, что создаёт ту самую магию софитов. Музей пережил блокаду, когда в холодных залах оставались лишь несколько сотрудников — и всё же продолжал хранить свои сокровища.
Сегодня к нему принадлежат и музеи-квартиры Шаляпина, Римского-Корсакова, Самойловых, и знаменитый Фонтанный дом Шереметевых с коллекцией музыкальных инструментов.
Где искусство не уходит за кулисы
Этот музей — не просто собрание вещей. Это память о голосах, движениях, мелодиях, которые формировали русскую сцену. Каждый эскиз, каждая нота здесь — как реплика, не затерявшаяся во времени.