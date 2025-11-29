Городовой / Город / Где канализационные насосы сменили сауны: странная метаморфоза дома на Репина в Петербурге
Где канализационные насосы сменили сауны: странная метаморфоза дома на Репина в Петербурге

Опубликовано: 29 ноября 2025 13:15
Цилиндрическая башня
Где канализационные насосы сменили сауны: странная метаморфоза дома на Репина в Петербурге
Когда-то здесь гудели насосы, а теперь пахнет эвкалиптом.

На проспекте Пролетарской Победы, в глубине Васильевского острова, стоит кирпичное здание — круглое, с надстроенным восьмигранником. Двухподвальное, с ленточным остеклением, оно выглядит так, будто его спроектировали в эпоху авангардных экспериментов. И не ошибётесь: в 1934 году здесь заработала канализационная подстанция, перекачивавшая сточные воды.

Тогда это была гордость коммунального строительства, типичный представитель конструктивизма — с чистыми линиями, простыми формами и инженерной строгостью.

Когда цилиндр стал сауной

Почти столетие спустя цилиндрическая башня пережила странную метаморфозу. После того как насосы умолкли, здание пустовало, потом служило коммерческим "многофункциональным" домом: здесь соседствовали сауна, салон красоты и студия загара.

В 2019-м его капитально отремонтировали: заменили коммуникации, укрепили лестницу, облагородили двор. Теперь бывшая подстанция живёт новой жизнью — как банный комплекс Tower SPA.

Башня, из которой поднимается пар

В четырёх этажах разместились финские арома-сауны, русская парная, купель, а наверху — комната отдыха с панорамным видом на Васильевский.

Здание снова дышит, но теперь — паром, не влажным воздухом подземных колодцев. Ирония судьбы в том, что место, созданное для борьбы с водой, стало храмом водных удовольствий.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
