Где канализационные насосы сменили сауны: странная метаморфоза дома на Репина в Петербурге

На проспекте Пролетарской Победы, в глубине Васильевского острова, стоит кирпичное здание — круглое, с надстроенным восьмигранником. Двухподвальное, с ленточным остеклением, оно выглядит так, будто его спроектировали в эпоху авангардных экспериментов. И не ошибётесь: в 1934 году здесь заработала канализационная подстанция, перекачивавшая сточные воды.
Тогда это была гордость коммунального строительства, типичный представитель конструктивизма — с чистыми линиями, простыми формами и инженерной строгостью.
Когда цилиндр стал сауной
Почти столетие спустя цилиндрическая башня пережила странную метаморфозу. После того как насосы умолкли, здание пустовало, потом служило коммерческим "многофункциональным" домом: здесь соседствовали сауна, салон красоты и студия загара.
В 2019-м его капитально отремонтировали: заменили коммуникации, укрепили лестницу, облагородили двор. Теперь бывшая подстанция живёт новой жизнью — как банный комплекс Tower SPA.
Башня, из которой поднимается пар
В четырёх этажах разместились финские арома-сауны, русская парная, купель, а наверху — комната отдыха с панорамным видом на Васильевский.
Здание снова дышит, но теперь — паром, не влажным воздухом подземных колодцев. Ирония судьбы в том, что место, созданное для борьбы с водой, стало храмом водных удовольствий.