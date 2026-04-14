Где находится бюро находок Петербургского метро?

Если вы потеряли вещи в метро Санкт-Петербурга — не паникуйте! У метрополитена есть чёткий алгоритм действий для таких случаев, а вернуть потерянное вполне реально.

Куда обращаться

Вне зависимости от того, где была оставлена вещь — на станции, в вестибюле или в вагоне, — нужно обратиться в справочную метрополитена по телефону 8 800 350-11-55. Все найденные вещи передаются дежурному по станции.

Если с момента пропажи прошло менее 10 дней, вещь ещё может находиться в метрополитене. В этом случае её можно забрать непосредственно на станции, где она была найдена.

Если прошло более 10 дней, вещь передаётся в Городской центр утерянных документов и средств связи. Он расположен по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16, офис-центр №1 (станция метро «Горьковская»).

Как подтвердить право на вещь

Чтобы забрать потерянное, нужно доказать, что оно принадлежит вам. Для этого необходимо:

подробно описать вещь — указать её внешний вид, цвет, размер, отличительные особенности (например, царапину на кошельке или список документов в пакете);

назвать станцию, где была потеряна вещь, и примерное время пропажи;

если возможно — указать, в какой части вагона находилась вещь (ближе к «голове», в центре или в хвостовой части).

В некоторых случаях может потребоваться документ, подтверждающий право на владение вещью. Например, если потерян телефон, можно предъявить коробку от него с серией и номером.

При получении вещи обязательно нужно предъявить паспорт и заполнить заявление.

Интересные факты

В Городском центре утерянных документов и средств связи используется карточная система. На каждую найденную вещь заводится карточка с описанием, датой обнаружения и другими данными. Это позволяет быстрее обрабатывать запросы.

Иногда в центр попадают весьма необычные находки. Например, однажды там оказалась скрипка, а в другой раз — ленточный кинопроектор.

Если в потерянной вещи были документы с контактными данными (например, номер телефона), центр может самостоятельно связаться с владельцем ещё до того, как тот обратится за возвратом.

Если вещь не забирают в течение полугода, её могут передать нуждающимся или утилизировать.

Советы

Чем раньше вы обратитесь в справочную метрополитена, тем выше шансы вернуть вещь.

Постарайтесь максимально подробно вспомнить детали — это ускорит процесс поиска.

Если вещь содержит важные документы, сразу после обращения в метро стоит сообщить об этом в соответствующие инстанции (например, в полицию, если потеряны паспорт или права).

