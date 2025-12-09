Городовой / Город / Где Петербургу не хватает рук и голов: Смольный раскрыл карту кадрового голода
Где Петербургу не хватает рук и голов: Смольный раскрыл карту кадрового голода

Опубликовано: 9 декабря 2025 23:00
В Санкт-Петербурге в настоящее время порядка 20 крупных отраслей экономики испытывают нехватку сотрудников.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина обратила внимание на существенный дефицит специалистов в разных сферах экономики города.

Она подчеркнула, что потребность в сотрудниках охватывает около двадцати значимых отраслей, сообщает «Петербургский дневник».

По её оценке, речь идёт о направлениях, которые играют особую роль в развитии экономики Петербурга.

Ситуация с нехваткой кадров касается таких профессий, как инженеры для машиностроения, работники строительной отрасли, а также представители сферы общественного питания и специалисты в области образования.

Потехина уточнила, что перечень отраслей, где необходимы профессионалы, весьма широкий. Она заявила:

«Разброс действительно очень большой, в разных секторах не хватает сотрудников».

По словам вице-губернатора, нынешняя ситуация требует особого внимания и комплексных решений со стороны городских властей и работодателей.

Она подчеркнула, что кадровый дефицит наблюдается именно в тех областях, которые определяют экономическую устойчивость Петербурга.

Юлия Аликова
