Где Петербургу не хватает рук и голов: Смольный раскрыл карту кадрового голода

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина обратила внимание на существенный дефицит специалистов в разных сферах экономики города.
Она подчеркнула, что потребность в сотрудниках охватывает около двадцати значимых отраслей, сообщает «Петербургский дневник».
По её оценке, речь идёт о направлениях, которые играют особую роль в развитии экономики Петербурга.
Ситуация с нехваткой кадров касается таких профессий, как инженеры для машиностроения, работники строительной отрасли, а также представители сферы общественного питания и специалисты в области образования.
Потехина уточнила, что перечень отраслей, где необходимы профессионалы, весьма широкий. Она заявила:
«Разброс действительно очень большой, в разных секторах не хватает сотрудников».
По словам вице-губернатора, нынешняя ситуация требует особого внимания и комплексных решений со стороны городских властей и работодателей.
Она подчеркнула, что кадровый дефицит наблюдается именно в тех областях, которые определяют экономическую устойчивость Петербурга.