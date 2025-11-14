Городовой / Город / «Зала на острове» в Петербурге: почему его название звучит так странно и что скрывается за его стенами
«Зала на острове» в Петербурге: почему его название звучит так странно и что скрывается за его стенами

Опубликовано: 14 ноября 2025 12:15
Он пережил три века, войны и забвение, но остался верен своей роли

В середине XVIII века на острове Большого пруда в Екатерининском парке появился каменный павильон — "Зал на острову". Его возвёл архитектор Савва Чевакинский, а фасады оформил по рисункам Франческо Растрелли.

Первоначально здесь звучали камерные концерты для придворных: музыка отражалась в воде, а слушатели приплывали к острову на лодках.

От барокко к классицизму

Позднее павильон не раз менялся. В 1790-х годах Джакомо Кваренги переделал барочные формы в строгий классицизм: убрал лепнину, поднял стены, добавил колонны.

Затем Василий Стасов и Луиджи Руска вносили свои исправления, но назначение оставалось прежним — зал для отдыха и музыки. Рядом стояла маленькая кухня, где готовили закуски для придворных прогулок.

Почему на островУ

Название павильона звучит непривычно — с устаревшим окончанием. Но именно так говорили в XVIII веке: это старославянская форма дательного падежа, литературная норма своего времени.

Архитекторы и придворные писцы сохраняли такие обороты в официальных описаниях. Поэтому "Зал на острову" — не ошибка, а живая память о языке эпохи, в которую он появился.

Пруд вместо зала

К началу XX века зал потерял своё первое назначение. Здесь хранили грелки для катающихся по льду, а в 1911 году, во время юбилейной выставки, открыли ресторан, соединив остров с берегом понтонным мостом. Позже здание закрыли, и зимой оно служило складом лодок. В войну павильон сильно пострадал.

Возвращение звука

Восстановленный в 2008 году, "Зал на острову" снова используется для концертов и торжеств. Интерьеры воссозданы по проекту Кваренги конца XVIII века, а паром вновь соединяет остров с берегом. Сегодня здесь опять звучит музыка — такая же чистая, как отражение в воде.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
