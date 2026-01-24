Городовой / Город / Где в Петербурге можно снять просторную «двушку» за скромные деньги: неожиданные лидеры и их подводные камни
Где в Петербурге можно снять просторную «двушку» за скромные деньги: неожиданные лидеры и их подводные камни

Опубликовано: 24 января 2026 06:30
 Проверено редакцией
Где в Петербурге можно снять просторную «двушку» за скромные деньги: неожиданные лидеры и их подводные камни
Где в Петербурге можно снять просторную «двушку» за скромные деньги: неожиданные лидеры и их подводные камни
Global Look Press / Seleznev Pavel / news.ru

Сейчас в Петербурге всё ещё можно найти двухкомнатные квартиры, которые сдают по цене 43,7 тысячи рублей в месяц. Специалисты Центра BN.ru отмечают, что подобные предложения доступны, например, в Кировском районе.

В других районах города расценки на аренду такого жилья несколько выше, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

В частности, в Красносельском районе средняя ставка составляет 45,6 тысячи рублей ежемесячно, а в Красногвардейском — 46,7 тысячи рублей.

В числе тех, где стоимость аренды наиболее велика, выделяется Петроградский район. Здесь средний размер платы за двухкомнатную квартиру достигает 78,6 тысячи рублей в месяц.

Ранее в СМИ сообщалось об увеличении интереса к квартирам небольшого метража — речь идёт о площадях до 15 квадратных метров. Эти малогабаритные объекты становятся всё популярнее в различных регионах страны.

Автор:
Юлия Аликова
