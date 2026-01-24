Где в Петербурге можно снять просторную «двушку» за скромные деньги: неожиданные лидеры и их подводные камни

Сейчас в Петербурге всё ещё можно найти двухкомнатные квартиры, которые сдают по цене 43,7 тысячи рублей в месяц. Специалисты Центра BN.ru отмечают, что подобные предложения доступны, например, в Кировском районе.
В других районах города расценки на аренду такого жилья несколько выше, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».
В частности, в Красносельском районе средняя ставка составляет 45,6 тысячи рублей ежемесячно, а в Красногвардейском — 46,7 тысячи рублей.
В числе тех, где стоимость аренды наиболее велика, выделяется Петроградский район. Здесь средний размер платы за двухкомнатную квартиру достигает 78,6 тысячи рублей в месяц.
Ранее в СМИ сообщалось об увеличении интереса к квартирам небольшого метража — речь идёт о площадях до 15 квадратных метров. Эти малогабаритные объекты становятся всё популярнее в различных регионах страны.
