Герань точно переживет меня: просто подкармливаю бананом, цветет и неистово благоухает
Опубликовано: 24 января 2026 16:30
 Проверено редакцией
герань
Фото: Городовой.ру

Чтобы герань радовала пышным и долгим цветением, ей необходимы питательные вещества. Грунт со временем истощается даже при регулярных пересадках. Вместо покупных удобрений можно использовать простое и экологичное средство — банановую кожуру, богатую калием, фосфором и гуминовыми кислотами.

Способ 1: Прямое внесение

Свежую кожуру тщательно вымойте, чтобы удалить возможные химикаты. Нарежьте её небольшими кусочками и равномерно закопайте в грунт на глубину 5-7 см по краю горшка, подальше от стебля растения. Постепенно разлагаясь, кожура будет отдавать почве полезные элементы.

Способ 2: Сухой порошок

Более гигиеничный вариант — приготовить сухую добавку. Кожуру предварительно высушите (на батарее или в духовке при низкой температуре), затем измельчите в кофемолке или блендере в мелкую крошку. Этот порошок можно смешать с верхним слоем грунта при очередном рыхлении или добавлять по щепотке в воду для полива.

Важное предостережение

Специалисты не рекомендуют делать жидкий настой из кожуры, заливая её водой. В процессе брожения велик риск развития плесени и патогенных бактерий, которые могут навредить корневой системе герани. Сухие методы внесения безопаснее и эффективнее.

Игорь Мустафин
Полезное
