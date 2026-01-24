Почему мясо из Индии стало лакомым кусочком для России: импорт взлетел втрое

В период с января по октябрь 2025 года Россия втрое увеличила объем закупок мяса крупного рогатого скота у индийских поставщиков. Согласно сведениям Министерства торговли и промышленности Индии, за десять месяцев сумма российских закупок достигла 84,4 миллиона долларов. Это является самым высоким результатом с 2016 года.
В предыдущем году размер поставок составил почти 30 миллионов долларов, что значительно меньше нынешнего показателя. Сейчас индийские экспортеры рассматриваются как приоритетные партнеры российского рынка в поставках продукции животноводства. Рост сотрудничества между странами происходит на фоне расширения перечня импортируемых продуктов.
Кроме мяса, в отчетный период индийские компании увеличили экспорт креветок в Россию. Их стоимость за десять месяцев достигла 134,6 миллиона долларов — этот показатель примерно на треть выше, чем за аналогичный период 2024 года. Развитие торговых связей отражается на объемах и стоимости поставляемой продукции.
