Почему мясо из Индии стало лакомым кусочком для России: импорт взлетел втрое

Опубликовано: 24 января 2026 18:16
 Проверено редакцией
Почему мясо из Индии стало лакомым кусочком для России: импорт взлетел втрое
Почему мясо из Индии стало лакомым кусочком для России: импорт взлетел втрое
Городовой ру

В период с января по октябрь 2025 года Россия втрое увеличила объем закупок мяса крупного рогатого скота у индийских поставщиков. Согласно сведениям Министерства торговли и промышленности Индии, за десять месяцев сумма российских закупок достигла 84,4 миллиона долларов. Это является самым высоким результатом с 2016 года.

В предыдущем году размер поставок составил почти 30 миллионов долларов, что значительно меньше нынешнего показателя. Сейчас индийские экспортеры рассматриваются как приоритетные партнеры российского рынка в поставках продукции животноводства. Рост сотрудничества между странами происходит на фоне расширения перечня импортируемых продуктов.

Кроме мяса, в отчетный период индийские компании увеличили экспорт креветок в Россию. Их стоимость за десять месяцев достигла 134,6 миллиона долларов — этот показатель примерно на треть выше, чем за аналогичный период 2024 года. Развитие торговых связей отражается на объемах и стоимости поставляемой продукции.

Автор:
Юлия Аликова
