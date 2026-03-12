От РЖД до НДС: почему в Петербурге цена на муку взлетит на 10% с 1 апреля

АО «Петербургский мельничный комбинат» сообщило о росте отпускных цен с 1 апреля 2026 года. По данным «Фонтанки», повышение на 10% коснется всей продукции компании, включая муку марок «Предпортовая», «Кудесница», «Золотое поле» и овсяные хлопья «Ясно солнышко».
В сопроводительном письме предприятие обосновывает шаг увеличением расходов в ряде областей. Тарифы на автоперевозки поднялись на 15–20%, а РЖД с декабря прошлого года увеличила стоимость своих услуг на 10%.
Дефицит оборудования и удорожание грузовиков также сказались на ценах за автотранспорт.
Энергоносители стали дороже: электроэнергия — на 11,6%, водоснабжение и водоотведение — на 9%, газ — на 10%.
Подросли расценки на фасовку и погрузочно-разгрузочные услуги, причем ожидается их дальнейший рост на 7%. Кроме того, комбинат отметил повышение ставки НДС с начала 2026 года и удорожание сырья.