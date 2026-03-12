От лимонов до бензина: что подорожало и подешевело в Петербурге

В декабре 2025 года инфляция в Санкт-Петербурге достигла 4,8%, а в Ленинградской области — 7,2%.
Такие темпы роста цен в Петербурге последний раз фиксировались в 2020 году, когда индекс потребительских цен составил 4,7%, сообщил на пресс-конференции ТАСС глава Петростата Александр Кукушкин.
Наиболее значительно выросли цены на кофе: натуральный кофе в зернах и молотый подорожал в Петербурге на 35,4%, в Ленобласти — на 29,1%.
Рыба мороженая неразделанная в городе стала дороже на 22,7%, в области — на 19,5%; говяжья и свиная печень — на 19,6% и 21,9% соответственно; рыбные консервы в томатном соусе — на 14,5% в Петербурге и 13,4% в Ленобласти; шоколад — почти на 13% в городе и на 26,5% в области; лимоны — на 45% и 37%.
Снижение цен
В то же время плодоовощная продукция подешевела: в Петербурге на 13,8%, в Ленобласти — на 6,4%.
Куриные яйца стали доступнее на 11,3% в городе и 16,6% в области; сливочное масло — на 6,9% и 10,5%; сахар — на 6,6%; гречневая крупа — на 2,8% в Петербурге и 4,3% в Ленобласти; белокачанная капуста — на 37% и 33,4% соответственно.
Непродовольственные товары
Непродовольственные товары в целом подорожали в Петербурге на 4%, в Ленобласти — на 5,2%. Среди них выделился рост на канцелярию и школьные принадлежности (13,9% в городе, 9,2% в области), табачные изделия (8,9% и 8,3%), мужскую обувь (8% и 6,4%), а также бензин (10,3% и 10,9%).