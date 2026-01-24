Питер удивил: город туманов оказался в числе самых безопасных на дорогах России

В 2025 году на территории России в результате дорожно-транспортных происшествий погибло свыше 13,9 тысячи человек. Это составляет 9,5 погибших на каждые 100 тысяч жителей страны. Наибольший уровень смертности зафиксирован в отдельных регионах.

В Республике Тыва смертность на дорогах достигла 32,7 случая на сто тысяч населения, что более чем в три раза превышает среднероссийский показатель. На Алтае этот показатель составил 22 погибших, в Орловской области — 20,1, а в Еврейской автономной области — 20,07 на 100 тысяч человек. Эти регионы находятся среди лидеров по числу жертв происшествий на дорогах.

В то же время наименьшее число погибших в авариях зафиксировано в столице: в Москве данный показатель составляет 2,2 человека на сто тысяч жителей. В число регионов с самым низким уровнем подобных случаев попали также Ненецкий автономный округ (2,3) и Санкт-Петербург (2,6 на 100 тысяч населения). Разница между столицей и средним значением по стране достигает 7,3 погибших на сто тысяч граждан.

Власти продолжают работать над снижением числа трагедий на дорогах. В Ленинградской области объявлено о планах уменьшить смертность от транспортных происшествий примерно в полтора раза. Эта задача рассматривается как одно из приоритетных направлений региональной политики.

