Гигантская очередь в Эрмитаж: что происходит у дверей музея

В Санкт-Петербурге утром 7 декабря возле Эрмитажа собралось большое число желающих попасть внутрь. Крупная очередь выстроилась к музейным комплексам города по случаю праздничной даты — сегодня отмечается день Святой Екатерины, которая считается покровительницей Эрмитажа.
В честь этого события все жители и гости города могут посетить несколько музеев бесплатно. Речь идет о таких площадках, как Главный музейный комплекс, Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Дворец Меншикова, Музей императорского фарфора и Зимний дворец Петра I.
Билеты на бесплатное посещение 7 декабря выдают исключительно в кассах выбранного музея, и только по живой очереди. По словам представителей пресс-службы,
«кассы на Дворцовой площади работают с 11 утра и до 5 часов вечера»
.
Для организации потока входящих посетителей к кассам пропускают небольшими группами. Это сделано для того, чтобы не допустить большого скопления людей в гардеробах и у входа.