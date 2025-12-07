Городовой / Город / Гигантская очередь в Эрмитаж: что происходит у дверей музея
Гигантская очередь в Эрмитаж: что происходит у дверей музея

Опубликовано: 7 декабря 2025 15:06
В музейном комплексе сегодня проходят праздничные мероприятия, посвящённые Дню Святой Екатерины.

В Санкт-Петербурге утром 7 декабря возле Эрмитажа собралось большое число желающих попасть внутрь. Крупная очередь выстроилась к музейным комплексам города по случаю праздничной даты — сегодня отмечается день Святой Екатерины, которая считается покровительницей Эрмитажа.

В честь этого события все жители и гости города могут посетить несколько музеев бесплатно. Речь идет о таких площадках, как Главный музейный комплекс, Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Дворец Меншикова, Музей императорского фарфора и Зимний дворец Петра I.

Билеты на бесплатное посещение 7 декабря выдают исключительно в кассах выбранного музея, и только по живой очереди. По словам представителей пресс-службы,

«кассы на Дворцовой площади работают с 11 утра и до 5 часов вечера»

.

Для организации потока входящих посетителей к кассам пропускают небольшими группами. Это сделано для того, чтобы не допустить большого скопления людей в гардеробах и у входа.

Юлия Аликова
