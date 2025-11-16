Глава ФТС заглянул в будущие аудитории: как в Петербурге идёт реконструкция филиала таможенной академии

Валерий Пикалёв, возглавляющий Федеральную таможенную службу, осмотрел ход обновления корпуса петербургского филиала Российской таможенной академии. В процессе визита глава ведомства оценил, как идут строительные работы и как оснащается здание современным оборудованием. Этот центр намерены полностью преобразовать за ближайшие два года, чтобы он стал одним из ведущих образовательных учреждений, соответствующим последним требованиям.
Как сообщили в ведомстве, акцент сделан на внедрении новейших технологий для подготовки студентов. В частности, учащиеся получили возможность осваивать профессиональные навыки с помощью виртуальной реальности и тренироваться в деятельности на автомобильных пунктах контроля. Также в компьютерных аудиториях будущих специалистов обучают администрированию таможенных платежей и проверке таможенной стоимости товаров.
Во время своего посещения Валерий Пикалёв встретился с обучающимися академии. Студентки выразили благодарность за возможность участия в Параде Победы, поделились планами на будущее и отметили плюсы целевого обучения. В беседе обсуждались вопросы, важные для профессионального развития и личной мотивации молодежи.
«Создание комфортных условий для обучения — это не просто забота о быте студентов Академии. Это фундамент их безопасности, профессионального роста и того качества подготовки, которое мы обязаны им обеспечить. Сегодняшние студенты — это будущее таможенной службы, а значит, будущее экономической безопасности России. Наша задача — дать им всё необходимое, чтобы они вошли в профессию уверенными, подготовленными и открытыми для новых знаний», — подчеркнул Пикалёв.