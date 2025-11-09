Городовой / Город / Главная подсказка — в запахе: как петербуржцам выбрать безопасную «незамерзайку» к зиме
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Курс на Неву: канадский нападающий Брендэн Лайпсик пополнил СКА Город
Ушлые петербуржцы никогда не выкидывают банки из-под кофе: экономят тысячи при помощи стекляшки Общество
«Зенит» споткнулся в Самаре: «Крылья Советов» отобрали очки у петербуржцев Город
Отключите скрытую функцию: WhatsApp начнет работать ощутимо быстрее Общество
Почти 10 млрд уйдут под землю: «Водоканал» оценил новый коллектор для Приморского района Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Главная подсказка — в запахе: как петербуржцам выбрать безопасную «незамерзайку» к зиме

Опубликовано: 9 ноября 2025 18:42
Главная подсказка — в запахе: как петербуржцам выбрать безопасную «незамерзайку» к зиме
Главная подсказка — в запахе: как петербуржцам выбрать безопасную «незамерзайку» к зиме
Городовой ру

Для стеклоомывающей жидкости теперь требуется оформление свидетельства о государственной регистрации.

С приближением устойчивых заморозков специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напомнили о правилах выбора безопасной жидкости для очистки автомобильных стёкол. Особое внимание при покупке рекомендуется уделить запаху средства, поскольку часто используются разные типы спиртовых растворов, к которым добавляют красители, моющие компоненты и ароматизаторы. Чаще всего встречается изопропиловый спирт, отличающийся резким запахом, схожим с ацетоном.

Специалисты подчёркивают, что изопропиловый спирт не относится к токсичным веществам. Однако метанол, который иногда используют недобросовестные производители, представляет серьёзную угрозу здоровью. Как отметил представитель Роспотребнадзора,

«нелегальные производители иногда могут использовать метанол — ядовитый спирт, опасный для здоровья и жизни. Покупайте стеклоомывающую жидкость только у проверенных продавцов».

По действующему законодательству, покупатель может ознакомиться с инструкцией, маркировкой, а также проверить торговый знак изготовителя и сведения о компонентах. Изготовители и продавцы обязаны предоставлять исчерпывающую и правдивую информацию о товаре. Кроме того, для любой жидкости этого типа должно быть оформлено свидетельство о государственной регистрации.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью