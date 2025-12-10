Городовой / Город / «Год Петербурга»: Беглов предложил посвятить 2026-й культуре Северной столицы
«Год Петербурга»: Беглов предложил посвятить 2026-й культуре Северной столицы

Опубликовано: 10 декабря 2025 23:00
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

В 2026 году пройдут юбилейные даты — 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича и Дмитрия Лихачёва.

Во время прямого эфира губернатор напомнил, что в сентябре будущего года исполнится 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича.

В ноябре та же юбилейная дата ожидает и Дмитрия Лихачева. Оба родились в одном году и стали знаковыми фигурами в культурной жизни Петербурга XX столетия.

Беглов подчеркнул, что Седьмая симфония Шостаковича стала символом мужества ленинградцев в годы блокады. Он также отметил вклад Лихачева, который первым использовал выражение «небесная линия Петербурга».

По словам главы города, ученый выделял среди главных особенностей петербургской культуры профессионализм в науке, искусстве, инженерии и техническом творчестве.

В ходе общения губернатор поздравил жителей Северной столицы с близящимся Новым годом.

Автор:
Юлия Аликова
