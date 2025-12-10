«Год Петербурга»: Беглов предложил посвятить 2026-й культуре Северной столицы

Во время прямого эфира губернатор напомнил, что в сентябре будущего года исполнится 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича.
В ноябре та же юбилейная дата ожидает и Дмитрия Лихачева. Оба родились в одном году и стали знаковыми фигурами в культурной жизни Петербурга XX столетия.
Беглов подчеркнул, что Седьмая симфония Шостаковича стала символом мужества ленинградцев в годы блокады. Он также отметил вклад Лихачева, который первым использовал выражение «небесная линия Петербурга».
По словам главы города, ученый выделял среди главных особенностей петербургской культуры профессионализм в науке, искусстве, инженерии и техническом творчестве.
В ходе общения губернатор поздравил жителей Северной столицы с близящимся Новым годом.