Голландец в шоке от зимнего Петербурга: "Величественный и таинственный!"

Махил Снейп, приехавший из Нидерландов, недавно поделился впечатлениями от визита в Санкт-Петербург в зимнее время. Главной причиной выбора "несезона" он назвал спокойную атмосферу и возможность познакомиться с городом без привычной суеты туристов. О своих наблюдениях путешественник рассказал читателям своего блога под названием «Голландец в России».
Он отметил, что зима — подходящий период для знакомства с достопримечательностями и посещения музеев. По мнению Снейпа, очереди у входа в выставочные залы практически отсутствуют, группы бывают небольшими, поэтому каждый экспонат можно рассмотреть без спешки. Это, по его словам, положительно сказалось на общем впечатлении от путешествия.
Путешественник отметил, что заранее не сталкивался с трудностями при поиске жилья. У него была возможность арендовать квартиру или остановиться в гостинице всего за несколько дней до приезда.
Особое внимание иностранец уделил стоимости проживания и посещения музеев в зимние месяцы. Он отметил: «Из-за того, что зимой так немного туристов, я заметил, что квартиры и гостиницы стоят на 30-40% дешевле! И, как я писал, выбор жилья намного больше».
Петербург произвёл на Махила Снейпа впечатление своим величием и загадочной атмосферой. Ему понравился город как днем, так и вечером, что он отдельно подчеркнул в своих публикациях.
По итогам поездки голландец остался доволен своим выбором. В завершение он отметил, что намерен снова вернуться в Северную столицу.
