Город-музей достанет кошелёк: в Петербурге увеличат финансирование реставрации культурных объектов

В 2025 году на поддержание и восстановление исторических сооружений в Санкт-Петербурге направят почти 20 миллиардов рублей. Об этом сообщается в публикации «Делового Петербурга».

Такой объем средств является рекордным за последние годы и свидетельствует об устойчивом увеличении финансирования в этой сфере.

С 2003 по 2025 год сумма, выделяемая на сохранение памятников, выросла с 1,9 до 29,3 миллиарда рублей. В 2025 году из городского бюджета планируется израсходовать 14,3 миллиарда рублей на эти работы. Из федеральной казны дополнительно направят 3,8 миллиарда рублей.

К остальным источникам финансирования относят средства вне бюджета.

В общей сложности в Санкт-Петербурге зарегистрировано свыше 9 тысяч памятников истории и архитектуры. Из них 3760 имеют федеральный статус, еще 3005 находятся под региональной охраной.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил планы по ремонту не менее тысячи туристических объектов по всей стране к 2030 году.