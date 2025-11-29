Городовой / Город / Город на Неве считает триллионы: к концу 2025-го инвестиции достигнут 1,7 трлн рублей
Опубликовано: 29 ноября 2025 16:45
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

В Санкт-Петербурге объявили о привлечении рекордных инвестиций, которые будут направлены на обновление городской инфраструктуры.

Петербург привлек инвестиции на осуществление важных проектов. Об этом сообщили в ходе церемонии вручения знака «Инвестор года», где также наградили компании, внесшие значительный вклад в развитие города.

По словам организаторов, все отмеченные проекты были включены в городскую программу «Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга», сообщает пресс-служба Смольного.

Финансирование позволило специалистам реализовать крупные объекты, среди которых завершён первый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения вместе с Витебской развязкой.

На церемонии отдельно выделили спортивное направление: в нынешнем году впервые ввели номинацию для этой области. В ней особо отметили «СКА Арену», которую признали самой вместительной ледовой ареной в мире.

По данным городской администрации, в текущем году установлен исторический максимум вложений в основной капитал Санкт-Петербурга — сумма достигла 1 триллиона 529 миллиардов рублей. За год этот показатель увеличился на 10,5%. Прогнозируется, что к концу 2025 года объём инвестиций вырастет ещё на 200 миллиардов рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
