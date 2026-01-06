Город не уснёт: во сколько закроется метро и какие автобусы подстрахуют в рождественскую ночь

В преддверии Рождества жителям Северной столицы напомнили о том, как будет организована работа городского транспорта в ночь с 6 на 7 января.
Главной особенностью станет круглосуточное движение метрополитена и ряда маршрутов на поверхности. Это нововведение приурочено к праздничным мероприятиям, сообщает телеграм-канал "Начальник транспортого цеха".
Расписание изменится: всю ночь на линии останутся поезда метро, а также отдельные автобусы и троллейбусы. В частности, продолжат движение три автобусных маршрута — 102, 225 и 239, а также два троллейбусных — 23 и 46. Работой транспорта в эту ночь руководит городской комитет по вопросам перевозок.
В промежутке между часом ночи и пятью часами утра интервалы станут длиннее. Составы метро придётся ожидать вплоть до десяти минут, а на остановках наземного транспорта время ожидания может увеличиться до получаса.
Такое расписание позволит горожанам свободно добраться до мест празднования и обратно в любое время.
Ранее в Петербурге прошли проверки пожарной безопасности в почти двух сотнях храмов, где будут проходить праздничные богослужения. В ходе инспекций особое внимание уделяли безопасности прихожан. Проверка затронула 193 религиозных здания.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».