Город основан в 1586 году: Назывался Чинги-Тура, был столицей Узбекского ханства - как добраться и что посмотреть

Информация о древнем российском городе Тюмени.

Древних городов в России - огромное множество, некоторые могут похвастаться тысячелетней и более историей.

Речь идёт о городе Тюмень, который когда-то назывался Чинги-Тура, название ему дали в честь Чингис-Хана. Сейчас немногие знают, что российский город Тюмень за свою историю успел побывать столицей Узбекского и Сибирского ханств, основан в 1586 году в период монгольской империи.

После распада последней город опустел, жителей в нем почти не было, но через короткое время населённый пункт получил второе рождение. На месте города Ермак построил острог, и вскоре численность населения Тюмени стремительно выросла, обогнав крупные российские города Нижний Новгород и Владимир.

Бывшая крепость для защиты от кочевников стала торговым центром, а позднее, и городом, с которого в Сибири началось судостроение.

Город с древней историей популярен у туристов, они точно знают, что здесь стоит посмотреть.

Свято-Троицкий монастырь сможет перенести вас в давние времена. Сама постройка монументальна, но и близ неё сохранились признаки того времени. Вы сможете осмотреть особняки с ажурными наличниками, окунуться в быт семей того времени и даже посетить магазин, который функционировал с 19 века, а сейчас прошёл реконструкцию.

Четырёхуровневая набережная Тувы поразит вас своим величием, стоит обязательно отправиться по ней на прогулку, а после перейти на другой берег реки.

Отдельного внимания заслуживает Цветной бульвар, который называют местным Арбатом, там расположен цирк, можно увидеть памятники российским клоунам.

Добраться до Тюмени сейчас можно из любой точки России, до города ходят поезда и летают самолёты.

