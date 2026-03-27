Сеять или нет: Торфяные таблетки для томатов - плюсы и минусы от экспертов

Советы по высадке томатов на рассаду

Большинство дачников уже высадили рассаду. Но тем, кто проживает в регионах с прохладным климатом - самое то начинать сейчас посадку семян.

На канале "Дачные будни" рассказывают, есть ли смысл в посадке томатов, перцев и баклажанов в торфяные таблетки, стоит обратить внимание в этом вопросе на советы профессионалов в дачном деле.

Торфяные таблетки это, безусловно, удобно. Нет необходимости собирать почвенную смесь, просто полил таблетку, дождался набухания и отправил в неё семена для роста. Но для быстрорастущих культур они не очень подходят, есть тому несколько причин.

В первую очередь стоит отметить скорость роста томатов, перцев и баклажанов. Семена прорастут уже на 3-4 день, а ещё через неделю для молодых растений придёт время пикировки, что невозможно совершить в условиях роста в торфяной таблетке.

И если для баклажанов и перцев пикировка с прищипыванием корня не обязательна, то для томатов её лучше не пропускать, от этого зависит рост кустиков и их урожайность в дальнейшем.

К тому же торфяной таблетки не хватит для роста полноценной корневой системы у кустов томата, баклажана и перца, растение может развиться слабым, что также негативно скажется на будущей урожайности.

Если вы не планируете пикировать ваши растения, то можно сеять их сразу в отдельные стаканчики с почвенной смесью, там хватит места для развития корней, пересадка в грунт потом будет весьма удобной. Но стоит следить, чтобы объём почвы был достаточным.

Вывод: томаты, баклажаны и перцы можно посеять в торфяные таблетки, но смысла в этом нет никакого, к тому же растения могут недополучить питание, не смогут развить полноценную корневую систему. Не стоит тратиться на торфяные таблетки в этом случае.

