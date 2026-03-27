Не отходы, а стимуляторы цветения: спатифиллум выдает бутон за бутоном – за белыми парусами зелени не видно 

Спатифиллум считается одним из самых распространенных комнатных цветов. Пышные листья в сочетании с белоснежными соцветиями завораживают с первого взгляда.
Однако "женское счастье" будет радовать безупречным внешним видом и долголетием только в том случае, если его подкормить особой подкормкой. Необходимые ингредиенты для приготовления питательного раствора находятся прямо под рукой.
Цитрусовая подпитка
Отличным стимулятором роста является апельсин. Его кожура богата эфирными маслами, витаминами (особенно С и А) и пектинами, которые не только насыщают почву питательными веществами, но и обладают антибактериальным эффектом.
Залейте шкурки 2 апельсинов 2 литрами отстоянной теплой воды и оставьте на сутки настаиваться. Затем ароматный раствор процедите и полейте спатифиллум строго под корень. Повторяйте процедуру 1 раз в неделю.
Морковный настой
Морковная кожура - настоящий кладезь бета-каротина, калия и фосфора, которые стимулируют активный рост корневой системы, укрепляют иммунитет растения и способствуют продолжительному цветению.
Для приготовления настоя кожуру 3 морковок измельчите, залейте 2 литрами воды и дайте настояться на протяжении 12 часов. Готовым составом поливайте спатифиллум с периодичностью раз в 2 недели. Такой простой "рацион" поддерживает жизненные силы растения без использования "химии", сообщает агроном и цветовод Ксения Давыдова.
