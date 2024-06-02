Море и котики: что еще посмотреть в курортном городе Зеленоградске

Калининградская область уже давно стала излюбленным местом для туристов не только из большой России, но и из-за рубежа. Это и понятно. Балтийское море хоть и холодное, но в то же время спокойное и чистое. Чаще всего для отдыха люди выбирают Зеленоградск. Приехав туда один раз, вы точно будете возвращаться снова и снова.

Что посмотреть

Раньше Зеленоградск именовался Кранцем и был знаменитой лечебницей у немцев. Они приезжали, чтобы поправить здоровье в местных санаториях, принять солнечные ванны и попить минеральной воды. Сейчас вместо лечебниц на берегу стоят современные отели, а полезную воду заменили капучино и раф на миндальном.

Источник фото: Legion-Media

В первую очередь Зеленоградск — это город котиков. Об этом даже в специальных путеводителях искать информацию не нужно. Коты везде: их рисуют на фасадах домов, выкладывают мозаику на дорогах, ставят статуи. Живых пушистиков тоже не счесть. Их с удовольствием гладят и местные, и приезжие, подкармливают до отвала. В общем, они тут как сыр в масле катаются.

Погладив котов со спокойной душой отправляйтесь на променад. Его длина более трех километров. Нагуляться и надышаться морским йодированным воздухом можно вдоволь. Там же купите горячую кукурузу (примерно 200 рублей), кофе или бургер. После можно идти на песочный пляж и отдыхать уже на полную катушку.

Источник фото: Legion-Media

Также Зеленоградск является отправной точкой на Куршскую косу. Это тонкая полоска суши между морем и заливом с удивительными туристическими тропами. Национальный парк внесен в список объектов наследия ЮНЕСКО. Одна его половина находится в России, а вторая — в Литве.

Что поесть

Огромной популярностью в Зеленоградске пользуются крендели с шоколадом, присыпкой из миндаля или с сыром. Такие были очень популярны еще у немцев. Традиции сохранились и по сей день. Много на побережье кафе с морскими гадами и рыбой, выловленной именно в Калининградской области.

Источник фото: Legion-Media

Что купить

Обязательно привезите из Зеленоградска сувенир с котиком, янтарное украшение или брелок, браслет или бусы. Говорят, что янтарь является целебной смолой, которая улучшает работу щитовидной железы.

Также не забудьте пройтись по «кошачьему туристическому маршруту» и сделать красивые фотографии. Распечатав их, вы сможете целый год вспоминать этот милый городок на самом западе страны.

Источник фото: Legion-Media