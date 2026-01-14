Pixar обзавидуется: петербургская студия создала шедевр, который не требует глянца — это честно и с душой

Театр-студия «Смешарики» и студия анимации «Петербург», расположенные по адресу Петроградская набережная 34А, на протяжении двух десятилетий являются местом рождения культового семейного мультфильма.
Вход на студию: правила игры для юных зрителей
Экскурсии для ребят проводятся преимущественно по выходным, предлагая несколько тематических программ для разных возрастных групп.
Посещение программы «Экскурсия на студию Смешариков и мультмастерская», рассчитанной на возраст от 5 до 10 лет, обойдется родителям примерно в 1000 рублей за детский билет — взрослый сопровождающий проходит бесплатно.
Программа начинается с погружения в историю создания «Смешариков» и знакомства с техниками анимации. Ведущий активно взаимодействует с детьми.
Однако желание увидеть сам процесс создания компьютерных мультфильмов быстро сменяется пониманием сложности современного производства. Как выяснилось из лекции ведущего, увидеть магию здесь не так просто:
“Все намного сложнее и происходит нет так, как мы представляем”.
В результате, дети погружаются в более осязаемую часть процесса — они создают немой кукольный мультик про Смешариков.
Студия: от кукол до “Фиксиков”
После завершения кукольной анимации группа перемещается в святая святых — студию компьютерной анимации «Петербург».
Здесь создаются не только всевозможные вариации Смешариков, но и другие известные проекты — “Фиксики”, “Монсики”, “Тима и Тома”, “Дракоша Тоша” и другие.
Коридор студии сам по себе представляет собой впечатляющую выставку. Это огромная коллекция кукол, принадлежащих продюсеру Илье Попову, насчитывающая тысячи экспонатов, имеющих прямое отношение к анимации.
На территории также расположен фирменный магазин, где можно приобрести продукцию с символикой “С и ПРО Смешариков”.
Кульминация: просмотр и личные впечатления
Пока дети исследовали студийные коридоры, художник-аниматор успевал смонтировать созданное ими немое кино. Самая веселая часть шоу — просмотр готового мультфильма на большом экране.
Ведущий, демонстрируя виртуозное владение голосами всех круглых персонажей, озвучивает получившееся немое кино. Готовый ролик, созданный при участии ребенка, отправляется родителю на электронную почту.
Ребенок 6 лет, по свидетельствам очевидцев, остался доволен. Взрослые отмечают:
“Конечно, за 1000 рублей хотелось бы большего, но в целом было интересно, даже родителям”.
Отзывы и логистика: что настораживает
Логистика посещения требует планирования. От метро до студии пешком далеко, а при поездке на машине необходимо учитывать парковку.
На территории производства есть парковка — для выезда нужно приобрести пропуск за 100 рублей у администратора. В выходные дни можно воспользоваться бесплатной парковкой на набережной.
Отзывы посетителей смешанные, но в целом положительные. Некоторые отмечают:
“Для детей отлично, а вот вход в студию как-то настораживает”.
Другие в восторге от креативных решений, вроде коллекции картин под названием “Смешарики в мировой живописи”.
“Задумка очень забавная и актуальная для культурной столицы. Такое необычное знакомство с миром искусства”, — отмечают гости.
Однако присутствует и нотка разочарования, связанная с невозможностью увидеть саму «магию» компьютерного производства.
“Дети же мечтали увидеть именно сам процесс создания мультфильма… На помещение, где делают мультфильм, и рабочие места современных мультипликаторов мы посмотрели только лишь сквозь стеклянную стену”.
Процесс, перенесенный в цифровое пространство, оказался менее наглядным. Несмотря на это, впечатления остаются яркими:
“Дети ушли оттуда насыщенные впечатлениями, новыми знаниями и эмоциями… спустя время, они вспоминают эту экскурсию с теплом и делятся общими воспоминаниями”.
