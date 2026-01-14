Pixar обзавидуется: петербургская студия создала шедевр, который не требует глянца — это честно и с душой

Для многих петербуржцев и гостей города экскурсия сюда — это возможность заглянуть за завесу магии, создающей любимых круглых героев.

Театр-студия «Смешарики» и студия анимации «Петербург», расположенные по адресу Петроградская набережная 34А, на протяжении двух десятилетий являются местом рождения культового семейного мультфильма.

Вход на студию: правила игры для юных зрителей

Экскурсии для ребят проводятся преимущественно по выходным, предлагая несколько тематических программ для разных возрастных групп.

Посещение программы «Экскурсия на студию Смешариков и мультмастерская», рассчитанной на возраст от 5 до 10 лет, обойдется родителям примерно в 1000 рублей за детский билет — взрослый сопровождающий проходит бесплатно.

Программа начинается с погружения в историю создания «Смешариков» и знакомства с техниками анимации. Ведущий активно взаимодействует с детьми.

Однако желание увидеть сам процесс создания компьютерных мультфильмов быстро сменяется пониманием сложности современного производства. Как выяснилось из лекции ведущего, увидеть магию здесь не так просто:

“Все намного сложнее и происходит нет так, как мы представляем”.

В результате, дети погружаются в более осязаемую часть процесса — они создают немой кукольный мультик про Смешариков.

Студия: от кукол до “Фиксиков”

После завершения кукольной анимации группа перемещается в святая святых — студию компьютерной анимации «Петербург».

Здесь создаются не только всевозможные вариации Смешариков, но и другие известные проекты — “Фиксики”, “Монсики”, “Тима и Тома”, “Дракоша Тоша” и другие.

Коридор студии сам по себе представляет собой впечатляющую выставку. Это огромная коллекция кукол, принадлежащих продюсеру Илье Попову, насчитывающая тысячи экспонатов, имеющих прямое отношение к анимации.

На территории также расположен фирменный магазин, где можно приобрести продукцию с символикой “С и ПРО Смешариков”.

Кульминация: просмотр и личные впечатления

Пока дети исследовали студийные коридоры, художник-аниматор успевал смонтировать созданное ими немое кино. Самая веселая часть шоу — просмотр готового мультфильма на большом экране.

Ведущий, демонстрируя виртуозное владение голосами всех круглых персонажей, озвучивает получившееся немое кино. Готовый ролик, созданный при участии ребенка, отправляется родителю на электронную почту.

Ребенок 6 лет, по свидетельствам очевидцев, остался доволен. Взрослые отмечают:

“Конечно, за 1000 рублей хотелось бы большего, но в целом было интересно, даже родителям”.

Отзывы и логистика: что настораживает

Логистика посещения требует планирования. От метро до студии пешком далеко, а при поездке на машине необходимо учитывать парковку.

На территории производства есть парковка — для выезда нужно приобрести пропуск за 100 рублей у администратора. В выходные дни можно воспользоваться бесплатной парковкой на набережной.

Отзывы посетителей смешанные, но в целом положительные. Некоторые отмечают:

“Для детей отлично, а вот вход в студию как-то настораживает”.

Другие в восторге от креативных решений, вроде коллекции картин под названием “Смешарики в мировой живописи”.

“Задумка очень забавная и актуальная для культурной столицы. Такое необычное знакомство с миром искусства”, — отмечают гости.

Однако присутствует и нотка разочарования, связанная с невозможностью увидеть саму «магию» компьютерного производства.

“Дети же мечтали увидеть именно сам процесс создания мультфильма… На помещение, где делают мультфильм, и рабочие места современных мультипликаторов мы посмотрели только лишь сквозь стеклянную стену”.

Процесс, перенесенный в цифровое пространство, оказался менее наглядным. Несмотря на это, впечатления остаются яркими:

“Дети ушли оттуда насыщенные впечатлениями, новыми знаниями и эмоциями… спустя время, они вспоминают эту экскурсию с теплом и делятся общими воспоминаниями”.

