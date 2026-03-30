Горсть в мешанку курам – и старушки несутся не хуже молодок: не добавка, а завод по производству яиц

Весной возникает необходимость в корректировке рациона кур. После зимы птицы часто ослаблены, их иммунная система снижена, что негативно сказывается на показателях яйценоскости.
Крайне важно уделить особое внимание несушкам для восстановления их здоровья. Традиционно весной птица начинает потреблять молодую траву, что способствует частичному укреплению иммунитета. Однако для достижения оптимального состояния здоровья кур и поддержания высокой яйценоскости рекомендуется прислушаться к рекомендациям экспертов портала «Агро XXI».
В весенний период целесообразно включить в рацион несушек молодую крапиву. Это растение богато белком и витаминами, необходимыми для полноценного развития птиц. Для введения крапивы в рацион ее следует мелко нарубить и добавить в кормосмесь.
Такая добавка способствует улучшению здоровья птиц, повышению яйценоскости и улучшению качества яиц, делая желток более насыщенным и вкусным.
